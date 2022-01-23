Шварц высказался о Тюкавине
Фото: инстаграм Тюкавина\Автор неизвестен
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о нападающем команды Константине Тюкавине.
"Знаете, за то время, что я работаю в "Динамо", смог очень хорошо узнать Костю. И могу с абсолютной уверенностью сказать, что Тюкавин — исключительно динамовский игрок до мозга костей. Костя не просто любит свой клуб, он живет им. И не стоит искать каких-то подводных камней в его словах.
Да, мы в команде, конечно, шутили по поводу его фотографии в красной форме, но все же прекрасно понимают, что искать какую-то серьезную подоплеку в детской фотографии как минимум странно", – сказал немецкий специалист.
В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 18 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал два ассиста.
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