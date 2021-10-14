Шварц высказался перед матчем со "Спартаком" в РПЛ

Теги динамо москваспартак москвасандро шварц

Шварц высказался перед матчем со "Спартаком" в РПЛФото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц высказался перед матчем со "Спартаком" в рамках Российской Премьер-Лиги.

"Мы рады предстоящему дерби! Это будет эмоциональный матч с высоким накалом и со своим нервом.

Неважно, какие были результаты до этого. Мы не смотрим на турнирное положение. Для нас важно включить все свои скорости, отдаться полностью игре и добиться желаемого результата.

«Спартак» сейчас на ходу, в последнюю неделю он добился хороших результатов. В матче против "Наполи" они показали качественную игру, хотя и играли в большинстве.

Мы проанализировали и эту встречу, и прошлогоднюю встречу на выезде. Тогда мы играли агрессивно в первом тайме, у нас многое получалось. В эту субботу мы подходим с полной готовностью. Мы хорошо провели тренировочный цикл и должны поддерживать высокий темп до финального свистка", – сказал Шварц.

Игра между "Спартаком" и "Динамо" запланирована на 16 октября.

Также не пропустите: Алаба получил травму в сборной. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" нацелился на голкипера из клуба РПЛ

"Спартак" нацелился на голкипера из клуба РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов