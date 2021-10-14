Шварц высказался перед матчем со "Спартаком" в РПЛ

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц высказался перед матчем со "Спартаком" в рамках Российской Премьер-Лиги.

"Мы рады предстоящему дерби! Это будет эмоциональный матч с высоким накалом и со своим нервом.

Неважно, какие были результаты до этого. Мы не смотрим на турнирное положение. Для нас важно включить все свои скорости, отдаться полностью игре и добиться желаемого результата.

«Спартак» сейчас на ходу, в последнюю неделю он добился хороших результатов. В матче против "Наполи" они показали качественную игру, хотя и играли в большинстве.

Мы проанализировали и эту встречу, и прошлогоднюю встречу на выезде. Тогда мы играли агрессивно в первом тайме, у нас многое получалось. В эту субботу мы подходим с полной готовностью. Мы хорошо провели тренировочный цикл и должны поддерживать высокий темп до финального свистка", – сказал Шварц.

Игра между "Спартаком" и "Динамо" запланирована на 16 октября.

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