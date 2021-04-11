Шварц высказался подвел итоги матча против "Урала"

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Шварц высказался подвел итоги матча против "Урала"Фото: Твиттер @fcdynamo  
Наставник "Динамо" Сандро Шварц высказался касательно матча 25-го тура РПЛ против "Урала" (2:2).

"Игра получилась очень эмоциональная. В первой половине нам было трудно найти свободные зон и доставлять мяч в атаку. Игра была не такая быстрая, как нам бы того хотелось. Но во втором тайме мы немного поменяли схему владения мячом, провели замены и начали играть агрессивнее. Мне понравились характер и самоотдача команды. Парни бились на поле.

Если говорить о работе судьи, то если он решил показать столько карточек ( в матче было 9 предупреждений, прим. soccernews.ru), то это только его решение. Единственное, что не совсем согласен со второй желтой Шиманьски", - приводит слова специалиста "СЭ".

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