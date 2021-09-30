Шварц ярко высказался об основном конкуренте "Зенита" в борьбе за чемпионство

Фото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц поделился мнением о шансах своей команды на борьбу за титул чемпиона России с "Зенитом".

"Считаю, что основной конкурент "Зенита" – это они сами. В этой команде собраны игроки с высоким исполнительским мастерством.

Мы же должны оставаться верны себе: готовиться к каждой встрече с максимальной концентрацией, пытаться взять три очка и быть постоянно в тонусе", - сказал немецкий специалист.

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