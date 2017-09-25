Шварценеггер: "Месси - это футбольный Терминатор"

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Шварценеггер: "Месси - это футбольный Терминатор"Известный актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер лестно высказался о форварде "Барселоны" Лионеле Месси.

"Да, можно сказать, что Месси - это футбольный Терминатор.

В прошлом году я посетил базу "Барселоны" и наблюдал за их тренировкой. Это была фантастика! Когда всю жизнь проводишь в футболе, то постоянно думаешь о нем.

Европейские команды очень хороши, и "Барселона" — одна из них. Мадридские команды – тоже. Многие игроки из этих клубов входят в число лучших спортсменов мира, у них потрясающая выносливость и скорость", - отметил актер.

Напомним, Вальверде рассказал о влиянии побед "Атлетико" и "Реала" на игру "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии
Лошак

Увидев глупую физию "инопланетянина",Арни нарёк его терминатором.

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