Шварценеггер рассказал, кого из футболистов стоит называть "Терминатором"
Известный актер Арнольд Шварценеггер придумал прозвище для нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"В НБА есть игрок, которого прозвали "Терминатором". Насколько я знаю среди футболистов нет никого, которого бы так называли.
Так может стоить начать? Роналду. Нужно его назвать "Терминатором" и позже все это подхватят", - приводит слова Шварценеггера BBC.
В этом сезоне на счету португальца 5 забитых мячей и один ассист в 10 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
|16
|5
|Кальяри
|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Сассуоло
|8
|9
|14
|Болонья
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Брешия
|7
|7
|17
|Лечче
|8
|7
|18
|СПАЛ
|8
|6
|19
|Дженоа
|8
|5
|20
|Сампдория
|8
|4