Шварценеггер рассказал, кого из футболистов стоит называть "Терминатором"

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Шварценеггер рассказал, кого из футболистов стоит называть "Терминатором"

Известный актер Арнольд Шварценеггер придумал прозвище для нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"В НБА есть игрок, которого прозвали "Терминатором". Насколько я знаю среди футболистов нет никого, которого бы так называли.

Так может стоить начать? Роналду. Нужно его назвать "Терминатором" и позже все это подхватят", - приводит слова Шварценеггера BBC.

В этом сезоне на счету португальца 5 забитых мячей и один ассист в 10 играх.

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Именно так,Виталик!

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