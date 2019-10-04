Шварценеггер ярко высказался о "Газпром Арене"

Американский актер Арнольд Шварценеггер побывал на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге и поделился впечатлениями от увиденного. Об этом сообщается в твиттере стадиона.

"Этот стадион совершенно невероятен. Просто фантастика! Он современный, гостипреимный и очень эффектный", - сказал Шварценеггер.

Отметим, что бывший губернатор Калифорнии и известный актер сегодня выступал на "Газпорм Арене" в рамках Synergy Global Forum.

Напомним, 6 октября в рамках 12-го тура РПЛ "Зенит" сыграем в гостях с "Уралом". Начало матча - в 11:30 (мск).

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