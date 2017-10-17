Схватка лидеров квартета "Н": мадридский "Реал" принимает "Тоттенхэм"

"Реал" – "Тоттенхэм"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Пожалуй, одним из двух центральных поединков первого игрового дня третьего тура группового раунда Лиги чемпионов станет противостояние в Мадриде, где действующий обладатель Кубка "Реал" примет английский "Тоттенхэм". Команды похожи друг на друга, и не только цветом домашнего комплекта формы, но и атакующим стилем футбола. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что выступают в разных весовых категориях. И речь идет вовсе не о чемпионате, а просто о том, что класс футболистов и команды в целом у "сливочных" на порядок выше, чем у "шпор".

Мадридцы и лондонцы представляют квартет "Н", где полноправно лидируют. Любопытно, что оба клуба имеют абсолютно одинаковые показатели. Подопечные Зинедина Зидана забили три "сухих" мяча кипрскому АПОЭЛу, а в прошлом туре со счетом 3:1 взяли верх над дортмундской "Боруссией". Тоже самое проделали и ребята Маурисио Почеттино только, естественно, в другой последовательности.

"Сливочные" в последних матчах чемпионата Испании пошли на поправку, победа над "Хетафе" в гостях позволила им выйти на вторую строчку, хотя отрыв от "Барселоны" по-прежнему существенен. "Лилейно-белые" также достойно держат планку в Премьер-Лиге, хоть и дышат в спину двум манчестерским "мешкам". Перед очным поединком, что "Реал", что "Тоттенхэм" страдает от большого количества травмированных игроков. В стане "галактикос" не могут рассчитывать на Бэйла и Ковачича, а участие в матче Карвахаля под серьезным сомнением. У "шпор", кроме дисквалифицированного Алли по причине травмы не рассчитывают на Дэвиса, Ваньяму, Ламелу и Нкуду, под вопросом – Дембеле и Роуз.

Интересные факты противостояния "Реала" и "Тоттенхэма":

В рамках еврокубков "Реал" и "Тоттенхэм" встречались четыре раза. Три победы на счету мадридцев и одна ничья, при этом "шпоры" ни разу не забивали в ворота именитого оппонента.

Основные игроки "Реала" Лука Модрич и Гарет Бэйл перешли в испанский клуб из "Тоттенхэма" в 2012 и 2013 годах соответственно.

"Сливочные" непобедимы в 26 из последних 29 еврокубковых матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Реал: Навас, Начо, Серхио Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Иско, Роналду, Бензема

Тоттенхэм: Льорис, Альдервейрельд, Санчес, Вертонген, Триппьер, Уинкс, Дайер, Орье, Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн

Прогноз на матч "Реал" – "Тоттенхэм":

Безусловно, мадридский "Реал" в каком бы турнире не выступал и в какой бы форме не находился практически всегда у себя на "Сантьяго Бернабеу" будет довольствоваться ролью фаворита.

Букмекеры с учетом всех кадровых проблем мало верят в то, что "Тоттенхэму" удастся всех удивить, о чем свидетельствует коэффициент 6.5. В то время, как победа мадридцев в среднем оценивается в 1.44.

Богдан Архипенко

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