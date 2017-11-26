Схватка непобежденных лидеров: "Валенсия" принимает "Барселону" на "Месталье"

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Схватка непобежденных лидеров: "Валенсия" принимает "Барселону" на "Месталье"

"Валенсия"  –  "Барселона"

Стадион: "Месталья" (Валенсия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Игнасио Иглесиас Вильянуэва

Программа 13-го тура испанской Ла Лиги завершится центральным событием не только этого уик-энда, но и, возможно, всего первого круга внутреннего первенства, в рамках которого "Валенсия" на своем феноменальном стадионе "Месталья" примет "Барселону". Все дело в том, что каталонцы и валенсийцы располагаются на первых двух строчках в турнирной таблицы, при этом до сих пор ни разу не проиграв в матчах чемпионата Испании.

Кто бы мог подумать по окончании прошлого сезона, что уже в нынешнем розыгрыше "летучие мыши" будут составлять конкуренцию за лидерство "Барселоне", являясь, по крайне мере, пока их главным конкурентом. Ведь прошлую кампанию "оранжевые" завершили на 12 строчке, но уже с самого начала текущей сразу взялись за дело, сначала сенсационно отобрав очки на "Сантьяго Бернабеу", а через две недели лиши трех очков и "Атлетико". После "матрасников" подопечные Марселино поделили очки с "Леванте" и с тех пор их больше не теряют.

"Барселона", несмотря на все скептические прогнозы относительно выступления в нынешнем сезоне, пока всех только поражает. Без Неймара и с новым главным тренером Эрнесто Вальверде живется "блаугранас" более, чем хорошо. Каталонский гранд опережает "Валенсию" в турнирной таблице на четыре пункта, так как позволили себе потерять очки лишь в одном поединке – выездном противостоянии все с тем же "Атлетико".

Более того, у "Барсы" все замечательно и в Лиге чемпионов. Да так, что тренерский штаб в преддверии важной встречи в Примере позволяет себе ротировать состав в матче против "Ювентуса", усаживая на скамейку нескольких основных футболистов, в том числе и Лионеля Месси. Тем не менее, кадровые проблемы у каталонцев существенные. Вальверде не может рассчитывать на дисквалифицированного Жерара Пике, а также травмированных Рафинью, Маскерано, Серхи Роберто, Дембеле и Андре Гомеша. В стане валенсийцев по этой части проблем куда меньше. В лазарете пребывает только два игрока – защитники Хави Хименес и Джейсон Мурильо.

Интересные факты противостояния "Валенсии" и "Барселоны":

В очных противостояниях "Валенсии" и "Барселоны" на счету каталонцев почти вдвое больше побед – 82 против 48. Еще в 44 матчах победитель не был определен.

В последнем матче между "оранжевыми" и "сине-гранатовыми" была зафиксирована волевая победа гостей со счетом 3:2. На голы Мунира и Родриго "Барселона" ответила результативным выстрелом Суареса и дублем Месси.

Валенсийцы непременно побеждают в каждом из последних восьми матчей во внутреннем первенстве.

"Барселона" выиграла в 18 из последних 18 встреч в рамках испанской Ла Лиги.

Ориентировочные составы на игру:

Валенсия: Нето, Монтойя, Паулиста, Гарай, Гайя, Парехо, Конгдогбия, Солер, Гедеш, Дзадза, Родригр Морено

Барселона: тер Штеген, Семеду, Вермален, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Пако Алькасер, Месси, Суарес

Прогноз на матч "Валенсия""Барселона":

Наверняка, если бы матч проходил в Барселоне, то местная команда была бы явным фаворитом. Но на "Месталье", где "Валенсия" традиционно хороша шансы примерно 50 на 50.

С этим не совсем согласны букмекеры, которые на победу "летучих мышей" выставляют "жирный" коэффициент 4.0. В то время, как выигрыш каталонцев в среднем оценен в 1.8.

Богдан Архипенко

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Команда М О
1 Барселона 12 34
2 Валенсия 12 30
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Эспаньол 12 13
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