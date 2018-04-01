Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

"Атлетико" – "Депортиво"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Даниэль Трухильо Суарес (Испания)

Воскресная программа 30 тура испанской Примеры будет завершаться в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", где встретятся "Атлетико" и "Депортиво". Противостояние 2-й и 19-й команды чемпионата априори выделяет безоговорочного фаворита, тем более, история противостояний этих соперников целиком говорит в пользу "матрасников". Последние 6 домашних матчей "Атлетико" против "Депортиво" завершились с общим счетом 17:0 в пользу хозяев, и текущий сезон не дает предпосылок для изменения столь уверенной статистики мадридской команды.

В прошедшем туре "матрасники" потерпели третье поражение в текущем сезоне Примеры: неудачей завершился выезд к "Вильярреалу" – 1:2. Отрыв "Барселоны" стал еще больше, и теперь "Атлетико" стоит сконцентрироваться на сохранении второй строчки по итогам чемпионата – "Реал" уже очень близко. Кроме того, в ближайший четверг команду ожидает домашний поединок Лиги Европы против "Спортинга", в котором "индейцы" также считаются фаворитами. В общем, у "Атлетико" вполне себе амбициозные цели на остаток сезона: серебро Примеры и победа в Лиге Европы. Не помогут команде в игре с "Депортиво" травмированный Флилипе Луис и дисквалифицированный Антуан Гризманн.

Подопечные Кларенса Зеедорфа набрали лишь 3 очка в 7 играх под руководством нового главного тренера. Команда очень близка к вылету в Сегунду, ведь до спасительного 17-го места ей недостает целых 7 очков. Последняя победа "бело-голубых" в Примере датирована началом декабря прошлого года, после чего было 9 поражений и 5 ничейных исходов. В прошедшем туре команда расписала домашнюю ничью с "Лас-Пальмасом", что не добавило ей шансов выбраться из подвала таблицы. Встреча первого круга "Депортиво" и "Атлетико" завершилась минимальной победой "матрасников" – 1:0.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Депортиво":

"Атлетико" выиграл 11 последних домашних матчей против "Депортиво" во всех турнирах.

"Бело-голубые" проиграли 8 из 9 последних гостевых матчей.

В 5 предыдущих домашних поединках "матрасники" не пропустили ни одного гола.

Серия без побед "Депортиво" насчитывает уже 14 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Врсалько, Годин, Савич, Люка Эрнандес, Парти, Габи, Сауль, Коке, Гамейро, Диего Коста.

Депортиво: Мартинес, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Луизинью, Мунтари, Москера, Гильерме, Адриан, Перес, Андоне.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Депортиво":

Очень мало шансов у "Депортиво" зацепить мадридскую команду, о чем отчетливо говорит текущая форма соперников. Но пример "Вильярреала" показал, насколько могут быть уязвимы подопечные Симеоне, да и мотивации у дружины Зеедорфа не меньше. Возможно, встреча с "Атлетико" – один из последних для них шансов зацепиться за прописку в Примере.

Победа "Атлетико" оценивается коэффициентом 1,29, ничейный исход – 6,20, виктория "Депортиво" – 13,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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