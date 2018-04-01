Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

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Схватка Симеоне и Зеедорфа: "Атлетико" против "Депортиво"

"Атлетико" – "Депортиво"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Даниэль Трухильо Суарес (Испания)

Воскресная программа 30 тура испанской Примеры будет завершаться в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", где встретятся "Атлетико" и "Депортиво". Противостояние 2-й и 19-й команды чемпионата априори выделяет безоговорочного фаворита, тем более, история противостояний этих соперников целиком говорит в пользу "матрасников". Последние 6 домашних матчей "Атлетико" против "Депортиво" завершились с общим счетом 17:0 в пользу хозяев, и текущий сезон не дает предпосылок для изменения столь уверенной статистики мадридской команды.

В прошедшем туре "матрасники" потерпели третье поражение в текущем сезоне Примеры: неудачей завершился выезд к "Вильярреалу" – 1:2. Отрыв "Барселоны" стал еще больше, и теперь "Атлетико" стоит сконцентрироваться на сохранении второй строчки по итогам чемпионата – "Реал" уже очень близко. Кроме того, в ближайший четверг команду ожидает домашний поединок Лиги Европы против "Спортинга", в котором "индейцы" также считаются фаворитами. В общем, у "Атлетико" вполне себе амбициозные цели на остаток сезона: серебро Примеры и победа в Лиге Европы. Не помогут команде в игре с "Депортиво" травмированный Флилипе Луис и дисквалифицированный Антуан Гризманн.

Подопечные Кларенса Зеедорфа набрали лишь 3 очка в 7 играх под руководством нового главного тренера. Команда очень близка к вылету в Сегунду, ведь до спасительного 17-го места ей недостает целых 7 очков. Последняя победа "бело-голубых" в Примере датирована началом декабря прошлого года, после чего было 9 поражений и 5 ничейных исходов. В прошедшем туре команда расписала домашнюю ничью с "Лас-Пальмасом", что не добавило ей шансов выбраться из подвала таблицы. Встреча первого круга "Депортиво" и "Атлетико" завершилась минимальной победой "матрасников" – 1:0.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Депортиво":

"Атлетико" выиграл 11 последних домашних матчей против "Депортиво" во всех турнирах.

"Бело-голубые" проиграли 8 из 9 последних гостевых матчей.

В 5 предыдущих домашних поединках "матрасники" не пропустили ни одного гола.

Серия без побед "Депортиво" насчитывает уже 14 матчей.

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Врсалько, Годин, Савич, Люка Эрнандес, Парти, Габи, Сауль, Коке, Гамейро, Диего Коста.

Депортиво: Мартинес, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Луизинью, Мунтари, Москера, Гильерме, Адриан, Перес, Андоне.

Прогноз на матч "Атлетико" – "Депортиво":

Очень мало шансов у "Депортиво" зацепить мадридскую команду, о чем отчетливо говорит текущая форма соперников. Но пример "Вильярреала" показал, насколько могут быть уязвимы подопечные Симеоне, да и мотивации у дружины Зеедорфа не меньше. Возможно, встреча с "Атлетико" – один из последних для них шансов зацепиться за прописку в Примере.

Победа "Атлетико" оценивается коэффициентом 1,29, ничейный исход – 6,20, виктория "Депортиво" – 13,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Хетафе 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 29 36
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
19 Депортиво Ла-Корунья 29 20
20 Малага 29 14
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