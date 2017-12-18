Швайнштайгер близок к возвращению в Бундеслигу

Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер в январе может вернуться в чемпионат Германии.

По словам агента 33-летнего игрока, футболист получил несколько предложений от немецких клубов.

Контракт Швайнштайгера с "Чикаго" действует до 31 декабря 2017 года.

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