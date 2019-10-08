Швайнштайгер объявил о решении завершить карьеру

Теги бавария мюнхенгерманиябастиан швайнштайгерманчестер юнайтедчикаго файр

Швайнштайгер объявил о решении завершить карьеру

Экс-игрок сборной Германии, а ныне полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер в твиттере объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

"Время пришло. Очень благодарен "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборной Германии - а также свою семью за поддержку!" - написал Швайнштайгер.

35-летний полузащитник сыграл 500 матчей за "Баварию", отметившись 68 голами и 100 ассистами. В "МЮ" он провел 35 игр (2 гола и 2 передачи), за "Чикаго Файр" забил 8 голов и сделал 11 передач. Также, Швайнштайгер выступил в 121 матче за сборную Германии и забил 24 гола.

А еще: Лев готов предоставить Швайнштайгеру должность в сборной Германии | http://soccernews.ru
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