Швайнштайгер объявил о решении завершить карьеру
Экс-игрок сборной Германии, а ныне полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер в твиттере объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
"Время пришло. Очень благодарен "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Чикаго Файр" и сборной Германии - а также свою семью за поддержку!" - написал Швайнштайгер.
Nun ist die Zeit gekommen: ich danke Euch und meinen Mannschaften @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire und @DFB_Team. Natürlich danke ich auch meiner Frau @AnaIvanovic und meiner Familie für Ihre Unterstützung. pic.twitter.com/SrCdP8m6ia— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) 8 октября 2019 г.
35-летний полузащитник сыграл 500 матчей за "Баварию", отметившись 68 голами и 100 ассистами. В "МЮ" он провел 35 игр (2 гола и 2 передачи), за "Чикаго Файр" забил 8 голов и сделал 11 передач. Также, Швайнштайгер выступил в 121 матче за сборную Германии и забил 24 гола.
А еще: Лев готов предоставить Швайнштайгеру должность в сборной Германии | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Мюллер готов покинуть "Баварию", если его роль в команде не изменится
-
Луческу прокомментировал информацию о том, что может возглавить "Динамо"
-
СМИ: Тедеско подпишет контракт со "Спартаком" 11 октября
-
"Тоттенхэм" зимой готов продать сразу пятерых футболистов
-
"Барселона" готова продлить контракт с тер Штегеном
Лента новостей
-
Эриксен: "Сейчас для меня самое тяжелое время в "Тоттенхэме"
-
2
Фергюсон: "Венгер, ты настоящая легенда"
-
Европейские журналисты нашли интересную информацию: оказывается, Месси и Роналду не смогут заехать в Великобританию в случае Брексита
-
1
Федун - о новом тренере "Спартака": "Ничего пока не комментирую. Все увидите"
-
Швайнштайгер объявил о решении завершить карьеру
-
2
Роналду заявил, что счастлив вернуться в состав сборной Португалии
-
Мюллер готов покинуть "Баварию", если его роль в команде не изменится
-
Экс-хавбек "Милана" Бертолаччи перешёл в "Сампдорию"
-
Луческу прокомментировал информацию о том, что может возглавить "Динамо"
-
СМИ: Тедеско подпишет контракт со "Спартаком" 11 октября
-
1
Де Лигт сказал, что в "Ювентусе" научился верить в себя
-
"Тоттенхэм" зимой готов продать сразу пятерых футболистов
-
"Барселона" готова продлить контракт с тер Штегеном
-
Лев готов предоставить Швайнштайгеру должность в сборной Германии
-
Себальос сказал, что не наслаждался футболом в "Реале"
-
Сенси пропустит матчи сборной Италии из-за повреждения
-
Стадион "Бенфики" был ограблен
-
Андрей Федун: "Совет директоров "Спартака" не обсуждал кандидатуру нового главного тренера"
-
Тухель рассказал о взаимоотношениях с Неймаром
-
1
Тер Штеген сказал, что матчей с Месси лучше избегать
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1