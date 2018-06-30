Швайнштайгер поприветствовал Руни в МЛС
Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер поприветствовал новичка "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни.
"Добро пожаловать в МЛС, Уэйн Руни" - написал 33-летний немец в своём твиттере.
Напомним, что Швайнштайгер играл вместе с Руни в "Манчестер Юнайтед" с 2015 по 2017 год. | http://soccernews.ru
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