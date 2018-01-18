Швайнштайгер продлил контракт с "Чигайо Файр"

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Швайнштайгер продлил контракт с "Чигайо Файр""Чикаго Файр" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Бастианом Швайнштайгером.

Новое соглашение сторон рассчитано на сезон-2018.

В прошлом сезоне именитый немец сыграл в 26 матчах за "Чикаго", в которых забил три мяча. 

Читайте: Швайнштайгер близок к возвращению в Бундеслигу | soccernews.ru

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