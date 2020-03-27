Швайнштайгер провел тренировку в составе "Баварии"
Экс-игрок "Баварии" Бастиан Швайнштайгер тренировался вместе с игроками команды по видеосвязи.
Напомним, из-за коронавируса футболисты находятся на домашней самоизоляции, поэтому заниматься вместе игроки могут лишь онлайн.
Wie in guten alten Zeiten mal wieder mit den Jungs vom @FCBayern trainiert, dank Cyber-Training. Danke fürs Mitmachen, who‘s next?— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 26, 2020
Like in the good old days I did a training session with the boys from @FCBayern, thanks to cyber-training. Thanks for having me, who’s next? pic.twitter.com/2h3mvsJSLe
Напомним, за "Баварию" Швайнштайгер выступал с начала профессиональной карьеры до 2015 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16