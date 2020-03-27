Швайнштайгер провел тренировку в составе "Баварии"

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Швайнштайгер провел тренировку в составе "Баварии"

Экс-игрок "Баварии" Бастиан Швайнштайгер тренировался вместе с игроками команды по видеосвязи.

Напомним, из-за коронавируса футболисты находятся на домашней самоизоляции, поэтому заниматься вместе игроки могут лишь онлайн.

Напомним, за "Баварию" Швайнштайгер выступал с начала профессиональной карьеры до 2015 года.

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