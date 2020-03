Швайнштайгер провел тренировку в составе "Баварии"

Экс-игрок "Баварии" Бастиан Швайнштайгер тренировался вместе с игроками команды по видеосвязи.

Напомним, из-за коронавируса футболисты находятся на домашней самоизоляции, поэтому заниматься вместе игроки могут лишь онлайн.

Wie in guten alten Zeiten mal wieder mit den Jungs vom @FCBayern trainiert, dank Cyber-Training. Danke fürs Mitmachen, who‘s next?

Like in the good old days I did a training session with the boys from @FCBayern, thanks to cyber-training. Thanks for having me, who’s next? pic.twitter.com/2h3mvsJSLe