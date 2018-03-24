Швайнштайгер с юмором поприветствовал Ибрагимовича

Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер с юмором поприветствовал новичка "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

"Прекрати преследовать меня. Сначала "Юнайтед", теперь МЛС. Добро пожаловать в МЛС, мой друг" - написал Швайнштайгер в своём твиттере.

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