Швец мог играть за сборную Грузии

Полузащитник сборной России Антон Швец рассказал о том, что ему поступало предложение сменить гражданство.

"Со мной связывались только один раз, когда я играл в испанской "Сарагосе". Грузия предлагала мне принять гражданство и выступать за их сборную. Но я всегда мечтал выступать только за Россию, поэтому отказал. Даже помню, как мама потом мне говорила: "Надо было ехать в Грузию". А папа, наоборот, советовал не спешить. И буквально через год я получил дебютный вызов в сборную России", - сказал он.

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