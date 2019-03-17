Швец принес победу "Ахмату" в матче с "Уфой"

В матче 20-го тура чемпионата России "Уфа" на своем поле проиграла "Ахмату" со счетом 0:1. Единственный гол во втором тайме забил Антон Швец.

Благодаря этой победе "Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Уфа" осталась в зоне вылета и находится на 15-й позиции.

"Уфа" – "Ахмат" - 0:1 (0:0)

Гол: Швец, 72 - 0:1

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп, Сысуев (Алиев, 70), Тилль, Бизяк (Вомбергар, 65), Ванек (Пауревич, 76), Аликин, Кротов.

"Ахмат": Городов, Семенов, Плиев, Родолфо, Уциев, Шиманьски (Иванов, 84), Исмаэл, Раванелли (Бериша, 73), Швец, Мохаммади, Балай (Мбенг, 67).

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