Швец рассказал, как Месси угрожал Мусаккио

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец, ранее игравший в "Вильярреале", рассказал, как форвард "Барселоны" Лионель Месси угрожал его бывшему партнёру по команде Матео Мусаккио.

"Мусаккио жёстко пошёл в борьбу и столкнулся с Месси. Лео повернулся и что-то сказал. Что именно, я узнал на следующий день из ТВ-программы - там камеры следят за всеми игроками и отслеживают. Так вот, там разобрали слова Месси в адрес Мусаккио: "Будешь так себя вести против меня - в сборной играть не будешь". Оба же аргентинцы" - сказал Швец.

Стоит отметить, что ранее СМИ неоднакратно писали о том, что Месси влияет на выбор состава сборной Аргентины.

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