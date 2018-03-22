Швец: "Зенит" заинтересовался мной еще очень давно, но я думаю об "Ахмате"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец подтвердил информацию об интересе к нему со стороны "Зенита".

"Я слышал, что мной интересовался "Спартак", но без подробностей. Главный вариант это "Зенит". Про "Зенит" говорили и писали все трансферное окно. Они заинтересовались мной еще очень давно. Как я понял, с "Ахматом" не договорились по цене.

Сейчас все эти мысли позади. Концентрируюсь на тренировках и матчах за "Ахмат", ни на что не отвлекаюсь. Рад, что у меня в жизни все так, как есть. Всему свое время", – приводят слова Швеца российские СМИ.

В этом сезоне 24-летний Швец провел за "Ахмат" 18 матчей и забил 3 гола.

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