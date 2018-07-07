Швеция - Англия - 0:2 (обзор)

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Швеция - Англия - 0:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии.

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