Швеция – Чили - 1:2 (обзор)

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Швеция – Чили - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Швеции и Чили.

Не пропустите: Сборная Чили в товарищеском матче одолела Швецию. | http://soccernews.ru

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