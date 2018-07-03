Швеция и Швейцария завершили первый тайм вничью

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Швеция и Швейцария завершили первый тайм вничью

Завершился первый тайм матча между сборными Швеции и Швейцарии.

На перерыв команды отправились без забитых голов.

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