Швеция – Италия - 1:0 (обзор)

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Швеция – Италия - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор первого стыкового матча квалификации ЧМ-2018 между сборными Швеции и Италии.

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