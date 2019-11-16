Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020. Испания уничтожила Мальту
Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе F. Швеция на выезде обыграла Румынию и гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020. Победу шведам принес нападающий "Краснодара" Маркус Берг, который забил гол и отдал результативную передачу.
В другом матче Испания разгромила Мальту со счетом 7:0. Стоит отметить, что все семь голов в этой встрече забили разные игроки.
Румыния – Швеция - 0:2 (0:2)
Голы: Берг, 18 - 0:1, Квайсон, 34 - 0:2
Швеция: Ольсен, Гранквист, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг, Экдаль, Ларссон (Свенссон, 69), Ольссон, Форсберг, Квайсон, Берг (Исак, 78).
Испания – Мальта - 7:0 (2:0)
Голы: Мората, 23 - 1:0, Касорла, 41 - 2:0, Пау Торрес, 62 - 3:0, Сарабия, 63 - 4:0, Ольмо, 69 - 5:0, Жерар Морено, 71 - 6:0, Навас, 85 - 7:0
Испания: Лопес, Альбиоль, Бернат, Рамос (Пау Торрес, 61), Навас, Родри Эрнандес, Касорла (Пако Алькасер, 53), Алькантара, Сарабия, Мората (Ольмо, 66), Жерар Морено.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3