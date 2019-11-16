Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020. Испания уничтожила Мальту

Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе F. Швеция на выезде обыграла Румынию и гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020. Победу шведам принес нападающий "Краснодара" Маркус Берг, который забил гол и отдал результативную передачу.

В другом матче Испания разгромила Мальту со счетом 7:0. Стоит отметить, что все семь голов в этой встрече забили разные игроки.

Румыния – Швеция - 0:2 (0:2)

Голы: Берг, 18 - 0:1, Квайсон, 34 - 0:2

Швеция: Ольсен, Гранквист, Бенгтссон, Линделеф, Люстиг, Экдаль, Ларссон (Свенссон, 69), Ольссон, Форсберг, Квайсон, Берг (Исак, 78).

Испания – Мальта - 7:0 (2:0)

Голы: Мората, 23 - 1:0, Касорла, 41 - 2:0, Пау Торрес, 62 - 3:0, Сарабия, 63 - 4:0, Ольмо, 69 - 5:0, Жерар Морено, 71 - 6:0, Навас, 85 - 7:0

Испания: Лопес, Альбиоль, Бернат, Рамос (Пау Торрес, 61), Навас, Родри Эрнандес, Касорла (Пако Алькасер, 53), Алькантара, Сарабия, Мората (Ольмо, 66), Жерар Морено.

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