Швеция одолела Словакию на Евро-2020 благодаря голу с пенальти
Фото твиттер Евро-2020
В рамках 2-го тура группового этапа Евро-2020 сборная Швеции минимально обыграла Словакию со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на 77-й минуте забил полузащитник Эмиль Форсберг, реализовавший пенальти.
Швеция – Словакия - 1:0
Гол: 1:0 – 77, пенальти Форсберг.
Швеция: Ольсен, Люстиг, Аугустинссон (Бенгтссон, 88), Даниэльссон, Линделеф, Экдаль (Свенссон, 88), Ольссон (Классон, 64), Ларссон, Форсберг (Крафт, 90), Исак, Берг (Квайсон, 64).
Словакия: Дубравка, Шатка, Шкриньяр, Пекарик (Гараслин, 64), Косцелник, Куцка, Хамшик (Бенеш, 77), Мак (Вайсс, 76), Грошовски (Дюриш, 84), Дуда, Губочан (Ганцко, 85).
Шведы набрали 4 очка в 2 турах и возглавили группу E, словаки идут на втором месте с 3 баллами.
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