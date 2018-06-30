Швеция отказалась от бойкота ЧМ-2018

Правительство Швеции отказалось от бойкота ЧМ-2018 в России.

По данным источника, члены кабинета министров посетят матч команды против Швейцарии в рамках 1/8 финала турнира. Власти страны сообщили, что бойкот распространялся только на открытие турнира.

"Мы были последовательны, говоря о том, что будем бойкотировать открытие ЧМ в знак солидарности с Великобританией.

Но в этой ситуации мы считаем важным, чтобы мы могли поддержать нашу команду, и мы приняли это решение после консультаций, например, с представителями таких стран, как Дания и Великобритания.

Важно, чтобы мы могли приехать туда и поддержать эту потрясающую шведскую команду", – заявила местный министр.

Читайте: Суарес и Кавани против Кришиану Роналду: Уругвай сразится с Португалией | http://soccernews.ru