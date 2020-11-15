Швеция победила Хорватию в Лиге наций
В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Швеции на своем поле обыграла национальную команду Хорватии со счетом 2:1. Победу скандинавам принесли Деян Кулушевски и Маркус Даниэльссон, который в конце матча также поразил и собственные ворота.
Хорватия и Швеция, набрав по три очка, делят 3-4 места в турнирной таблице группы 3.
Швеция – Хорватия - 2:1 (2:0)
Голы: Кулушевски, 36 - 1:0, Даниэльссон, 45 - 2:0, Даниэльссон, 81 (автогол) - 2:1
Швеция: Ольсен, Люстиг, Бенгтссон, Даниэльссон, Линделеф, Экдаль, Ларссон, Кулусевски (Классон, 74), Ольссон, Форсберг, Берг.
Хорватия: Ливакович, Уремович (Юранович, 41), Чалета-Цар, Понграчич (Мельняк, 77), Баришич, Брекало (Петкович, 77), Ковачич (Рог, 77), Влашич, Модрич, Перишич, Будимир (Пашалич, 63).
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|Группа 2
|М
|О
|1
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|6
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|2
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|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
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|Косово
|6
|14
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|Азербайджан
|6
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|Фарерские острова
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|Мальта
|6
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|Группа 4
|М
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|1
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|6
|15
|2
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|6
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|6
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