Швеция победила Хорватию в Лиге наций

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Швеция победила Хорватию в Лиге наций

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Швеции на своем поле обыграла национальную команду Хорватии со счетом 2:1. Победу скандинавам принесли Деян Кулушевски и Маркус Даниэльссон, который в конце матча также поразил и собственные ворота.

Хорватия и Швеция, набрав по три очка, делят 3-4 места в турнирной таблице группы 3.

Швеция – Хорватия - 2:1 (2:0)
Голы: Кулушевски, 36 - 1:0, Даниэльссон, 45 - 2:0, Даниэльссон, 81 (автогол) - 2:1

Швеция: Ольсен, Люстиг, Бенгтссон, Даниэльссон, Линделеф, Экдаль, Ларссон, Кулусевски (Классон, 74), Ольссон, Форсберг, Берг.

Хорватия: Ливакович, Уремович (Юранович, 41), Чалета-Цар, Понграчич (Мельняк, 77), Баришич, Брекало (Петкович, 77), Ковачич (Рог, 77), Влашич, Модрич, Перишич, Будимир (Пашалич, 63).

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