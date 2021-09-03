Швеция прервала 28-летнюю серию Испании без поражений в квалификации ЧМ

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В рамках 4-го тура квалификации ЧМ-2022 Испания на выезде уступила Швеции со счётом 1:2.

Для "Фурии Рохи" это первое поражение в отборочных турнирах к Чемпионатам Мира с марта 1993 года.

28,5 лет назад испанцы проиграли Дании, после чего добыли 52 победы и 14 ничьих.

Шведы прервали 66-матчевую беспроигрышную серию Испании, которая является рекордной.

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