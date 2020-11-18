Швеция проиграла Франции и вылетела в дивизион В Лиги наций
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Франции на своем поле обыграла команду Швеции со счетом 4:2. Победу французам принесли дубль Оливье Жиру, а также голы Бенжамена Павара и Кингсли Комана. У гостей отличились Виктор Классон и Робин Квайсон.
Франция заняла первое место в группе 3 и сыграет в плей-офф Лиги наций. Швеция финишировала на четвертом месте и вылетела в дивизион В.
Франция – Швеция - 4:2 (2:1)
Голы: Классон, 4 - 0:1, Жиру, 16 - 1:1, Павар, 36 - 2:1, Жиру, 59 - 3:1, Квайсон, 88 - 3:2, Коман, 90+5 - 4:2
Франция: Льорис, Люка Эрнандес (Динь, 46), Варан (Зума, 46), Кимпембе, Павар, Рабьо (Нзонзи, 78), Сиссоко, Погба, Гризманн, Жиру (Коман, 84), Тюрам (Мбаппе, 58).
Швеция: Ольсен, Линделеф (Хеландер, 66), Даниэльссон, Люстиг (Крафт, 66), Бенгтссон, Ларссон (Каюсте, 87), Ольссон, Кулусевски, Классон (Квайсон, 66), Форсберг, Берг (Исак, 86).
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