Швеция разгромила Белоруссию, Эстония победила Кипр

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Швеция разгромила Белоруссию, Эстония победила Кипр

Завершились несколько матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018. Швеция разгромила Белоруссию, Фарерские острова обыграли Андорру, Эстония переиграла Кипр. 

Беларусь – Швеция - 0:4 (0:3)
Голы: Форсберг, 18 - 0:1, Нюман, 24 - 0:2, Берг, 37 - 0:3, Гранквист, 84 (с пенальти) - 0:4

Беларусь: Черник, Филипенко, Сиваков, Бурко, Сачивко, Корзун, Риос, Нехайчик (Драгун, 46), Баланович (Савицкий, 61), Сарока, Сигневич (Быков, 78).

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Дурмаз (Классон, 67), Ларссон, Юханссон (Свенссон, 69), Форсберг, Нюман, Берг (Телин, 85).

Фарерские острова – Андорра - 1:0 (1:0)
Гол: Соренсен, 31 - 1:0

Эстония – Кипр 1:0 (0:0)

Гол: Кайт, 90+2 - 1:0

Эстония: Аксалу, Пикк, Баранов, Метс, Тенисте, Яагер, Антонов, Кяйт, Аньер (Васильев, 82), Зенев (Миллер, 78), Пурье (Тамм, 87).

Кипр: Панаги, Кателарис, Деметриу, Лайфис, Кирьяку, Маргаса, Лабан, Артиматас, Авраам (Кастанос, 66), Сотериу, Христофи (Хараламбидис, 87).

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