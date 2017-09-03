Швеция разгромила Белоруссию, Эстония победила Кипр
Завершились несколько матчей отборочного турнира Чемпионата Мира-2018. Швеция разгромила Белоруссию, Фарерские острова обыграли Андорру, Эстония переиграла Кипр.
Беларусь – Швеция - 0:4 (0:3)
Голы: Форсберг, 18 - 0:1, Нюман, 24 - 0:2, Берг, 37 - 0:3, Гранквист, 84 (с пенальти) - 0:4
Беларусь: Черник, Филипенко, Сиваков, Бурко, Сачивко, Корзун, Риос, Нехайчик (Драгун, 46), Баланович (Савицкий, 61), Сарока, Сигневич (Быков, 78).
Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Дурмаз (Классон, 67), Ларссон, Юханссон (Свенссон, 69), Форсберг, Нюман, Берг (Телин, 85).
Фарерские острова – Андорра - 1:0 (1:0)
Гол: Соренсен, 31 - 1:0
Эстония – Кипр 1:0 (0:0)
Гол: Кайт, 90+2 - 1:0
Эстония: Аксалу, Пикк, Баранов, Метс, Тенисте, Яагер, Антонов, Кяйт, Аньер (Васильев, 82), Зенев (Миллер, 78), Пурье (Тамм, 87).
Кипр: Панаги, Кателарис, Деметриу, Лайфис, Кирьяку, Маргаса, Лабан, Артиматас, Авраам (Кастанос, 66), Сотериу, Христофи (Хараламбидис, 87).
Не пропустите: Хорватия минимально обыграла Косово. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси добивается отставки Бартомеу
-
"Бешикташ" нацелился на защитника "Ювентуса"
-
Райола назвал лучшего итальянского нападающего
-
"Фенербахче" хочет заменить ван Перси российским форвардом
-
"Лестер" может выкупить Драговича за 22 миллиона евро
-
"Рома" продлит контракт с Маноласом
-
Мейрелеш может перейти в "Кальяри"
-
Ла Лига инициировала расследование в отношении "Манчестер Сити" и ПСЖ
-
Венгер: "Я сомневался, стоит ли продлевать контракт с "Арсеналом"
-
Иско и "Реал" не могут договориться по размеру нового оклада футболиста
-
Перес рассматривает вариант с приобретением Икарди
-
Эдер: "Семин рассказал об особенностях жизни в Москве"
-
Месси лично уговаривал Коутиньо перейти в "Барселону"
-
Мансано: "Паулиньо преуспеет в Испании"
-
Азар: "Переход в Ла Лигу? Почему бы и нет"
-
Бубнов: "Из состава сборной России на следующий сбор будет вызвано не более шести игроков"
-
Ромарио: "В ПСЖ Неймару будет труднее выиграть "Золотой мяч"
-
Альба: "Болельщики слишком рано опасаются за результаты "Барселоны"
-
Тухель: "Еще во время первых переговоров "Боруссии" с Дембеле француз заявил, что мечтает играть за "Барселону"
-
Гендир "Динамо" объяснил почему клубу не удалось подписать Данни и Маурисио
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0