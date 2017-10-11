Швеция, Швейцария, Греция сыграют в стыковых матчах, Словакия стала худшей сборной из занявших вторые места

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Швеция, Швейцария, Греция сыграют в стыковых матчах, Словакия стала худшей сборной из занявших вторые места

Завершился групповой отборочный турнир Чемпионата Мира-2018.

В стыковых матчах за путевки на мундиаль сыграют восемь лучших обладателей вторых мест в девяти группах. Ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии.

Словакия стала  худшей сборной из занявших вторые места и не сыграет на ЧМ-2018.

Жеребьевка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября.

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