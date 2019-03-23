Швеция сильнее Румынии и другие результаты квалификации Евро-2020
В рамках первого тура квалификации Евро-2020 состоялись ещё три матча. Победы одержали сборные Швеции, Ирландии и Мальты, которые обыграли Румынию, Гибралтар и Фарерские острова соответственно.
Швеция – Румыния - 2:1
Голы: Квайсон, 33 - 1:0, Классон, 40 - 2:0, Кешерю, 58 - 2:1.
Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Люстиг (Крафт, 24), Хеландер, Гранквист, Ольссон, Ларссон, Форсберг (Свенссон, 68), Классон, Квайсон (Исак, 89), Берг.
Румыния: Тэтэрушану, Бэлуцэ (Иван, 78), Григоре, Маня, Банку, Марин, Кипчу, Митрицэ (Кешерю, 46), Станчу, Сэпунару, Пушкаш (Хаджи, 64).
Гибралтар – Ирландия - 0:1
Гол: Хендрик, 49 - 0:1.
Гибралтар: Голдуин, Чиполина, Эннесли (Пристли, 64), Оливеро, Чиполина, Бардон, Сарджент, Уокер, Де Барр, Кассиаро, Эрнандес (Понс, 78).
Ирландия: Рэндолф, Коулмэн, Даффи, Стивенс, Доэрти (Брэйди, 56), Макклейн, Хурихэйн, Хендрик, Кио, Магуайр (Артер, 73), Макголдрик.
Мальта – Фарерские острова - 2:1
Голы: Нвоко, 13 - 1:0, Борг, 77 (пенальти) - 2:0, Томсен, 90 - 2:1.
Мальта: Бонелло, Каруана, Аджиус, Борг, Гийомье, Нвоко, Фенек, Корбалан (Мускат, 63), Мифсуд (Церафа, 72), Мбонг, Мускат (Минтофф, 85).
Фарерские острова: Нильсен, Юнсен (Ольсен, 72), Давидсен, Грегерсен, Ханссон, Фаэре, Ватнхамар (уй Бартальсстову, 68), Бальдвинссон (Фредериксберг, 79), Ольсен, Томсен, Соренсен.
Удаление: Аджиус (62).
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|О
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|Уэльс
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|6
|2
|Англия
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|5
|3
|Словакия
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|4
|Россия
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|3
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