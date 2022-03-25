Швеция стала последним финалистом стыков ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Швеции/Автор неизвестен

В 1/2 финала стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Швеции в дополнительное время обыграла команду Чехии со счетом 1:0 и пробилась в финал.

Единственный гол забил Робин Квайсон.

Швеция – Чехия - 1:0 (0:0)

Гол: Квайсон, 110 - 1:0

Швеция: Ольсен, Даниэльссон, Нильссон, Линделеф, Ольссон (Бенгтссон, 62), Классон (Квайсон, 62), Форсберг, Экдаль (Сванберг, 72), Ольссон (Карлстрем, 107), Кулусевски, Исак.

Чехия: Вацлик, Брабец, Голеш, Зима, Масопуст (Гавел, 76), Барак (Крейчи, 90), Соучек, Садилек (Сикора, 90), Янкто (Матею, 76), Кухта (Пекхарт, 83), Гложек (Лингр, 111).

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