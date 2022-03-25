Швеция стала последним финалистом стыков ЧМ-2022

Теги швециячехия

Швеция стала последним финалистом стыков ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Швеции/Автор неизвестен

В 1/2 финала стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Швеции в дополнительное время обыграла команду Чехии со счетом 1:0 и пробилась в финал.

Единственный гол забил Робин Квайсон.

Швеция – Чехия - 1:0 (0:0)
Гол: Квайсон, 110 - 1:0

Швеция: Ольсен, Даниэльссон, Нильссон, Линделеф, Ольссон (Бенгтссон, 62), Классон (Квайсон, 62), Форсберг, Экдаль (Сванберг, 72), Ольссон (Карлстрем, 107), Кулусевски, Исак.

Чехия: Вацлик, Брабец, Голеш, Зима, Масопуст (Гавел, 76), Барак (Крейчи, 90), Соучек, Садилек (Сикора, 90), Янкто (Матею, 76), Кухта (Пекхарт, 83), Гложек (Лингр, 111).

Не пропустите: Уэльс победил Австрию в стыках ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов