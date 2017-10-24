Шведская футболистка заявила, что ее, возможно, изнасиловал женатый игрок из АПЛ

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Шведская футболистка заявила, что ее, возможно, изнасиловал женатый игрок из АПЛ

Экс-футболистка женской команды "Куинз Парк Рейнджерс" Александра Норд заявила, один из футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге пытался ее изнасиловать, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, Норд познакомилась с игроком в ночном клубе. После этого он позвал ее в свой номер в отеле перекусить, пообещав после этого вернуться в клуб. Затем футболист обещал ей снять отдельный номер, но в итоге не сделал этого.

Когда Норд проснулась, она обнаружила, что она была голой ниже талии, а колготки – разорваны.

"Я не знаю, насколько далеко он зашел", – сказала Норд.

Имя футболиста не разглашается, известно лишь то, что на тот момент он был женат.

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