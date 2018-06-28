Шведские болельщики благодарят Россию

Вот уже подходит к концу групповая стадия Чемпионата Мира-2018.

В Россию съехались болельщики со всех континентов и страна-хозяйка продемонстрировала высокий уровень организации турнира.

Вашему вниманию предоставляется видео, в котором болельщики сборной Швеции благодарят Россию за прием.

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