Шведские болельщики благодарят Россию

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Шведские болельщики благодарят Россию

Вот уже подходит к концу групповая стадия Чемпионата Мира-2018.

В Россию съехались болельщики со всех континентов и страна-хозяйка продемонстрировала высокий уровень организации турнира.

Вашему вниманию предоставляется видео, в котором болельщики сборной Швеции благодарят Россию за прием.

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