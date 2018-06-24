Шведские фанаты оскорбили игрока своей сборной, допустившего ошибку в матче с Германией



Полузащитник сборной Швеции Джимми Дурмаз подвергся оскорблениям со стороны шведских болельщиков.

Дурмаз нарушил правила на 95-й минуте матча Чемпионата Мира-2018 против Германии и после штрафного немцы забили победный гол.

После матча фанаты атаковали профиль Дурмаза в Инстаграме и оставили немало сообщений расистского характера.

"Меня это ничуть не беспокоит. Я горжусь тем, что представляю свою страну", – сказал Дурмаз.

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