Шведские "грабли": "Заря" настраивается взять реванш у "Эстерсунда"

"Эстерсунд" – "Заря"

Стадион: "Емткрафт Арена" (Рим, Италия)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Кевин Блом (Голландия)

В пятом туре группы J оба поединка имеют ключевое значение. Мы же обращаем внимание на встречу двух лидеров – "Эстерсунда" и "Зари", результат которой может хоть немного прояснить ситуацию в самом боевом квартете Лиги Европы или еще больше ее запутать. Ведь только в этой группе первую и последнюю команды разделяют всего 3 очка, поэтому борьба продолжится до последнего матча. Шведы выйдут в плей-офф в случае победы. Что касается луганчан, то они пробьются в 1/16 финала, если победят сами, а "Атлетик" проиграет в параллельном матче "Герте".

Вопреки всем прогнозам, в своем дебютном еврокубковом сезоне "Эстерсунд" не стушевался. Команда со старта группового турнира решила ошеломить своих более искушенных в еврокубковых боях оппонентов. Обретя уверенность в своих силах после победы в выездном поединке с нынешним соперником (2:0), шведы по инерции набрали четыре очка в домашних противостояниях с фаворитами группы. Развить свой успех в последнем туре дебютант не смог, уступив на выезде "Атлетику" (0:1). По всей видимости, подопечные Грэма Поттера не скоро смогут вновь пробиться на международную арену. Вряд ли им удастся завладеть еврокубковым трофеем. В местном чемпионате "Эстерсунд" занял лишь пятое место, не дающее право представлять страну в Европе. Тем не менее, для скромного по шведским меркам клуба это лучший результат в истории, так как в высшем дивизионе "Эстерсунд" играет только второй сезон (в прошлом году команда из одноименного города заняла 8-е место и пробилась в Лигу Европы как победитель Кубка Швеции).

Стоит отметить, что "Эстерсунд" уже завершил свои выступления в чемпионате. Сезон в Швеции проводят по системе "весна-осень". Свой последний поединок соперник "Зари" сыграл еще 5 ноября против "Йенчепинга" (0:0), поэтому долгий простой без официальных матчей может сыграть с ними злую шутку.

"Заря", провалив старт группового турнира, возможно, будет долго вспоминать перипетии домашнего поединка с нынешним соперником. Являясь фаворитами в том матче, "черно-белые" не смогли добиться нужного результата. Правда, после этого луганчане в двух матчах кряду неожиданно переиграли более квалифицированных оппонентов. В последнем туре подопечным Юрия Вернидуба не хватило характера, чтобы более достойно завершить выездную встречу с "Гертой" (0:2).

Впрочем, на внутренней арене у "Зари" дела обстоят не так перспективно. В последнем матче луганчане дома потеряли очки с "Вересом" (1:1), а до этого сыграли вничью в гостях у "Олимпика" (3:3). В пяти крайних матчах ощутить вкус победы команде Юрия Вернидуба не удавалось. После 16 матчей УПЛ луганский клуб имеет 20 очков и в турнирной таблице идет на шестом месте. Однако у "черно-белых", в отличие от "Эстерсунда", хотя бы имеется игровая практика.

Интересные факты противостояния "Эстерсунда" и "Зари":

"Эстерсунд" не проигрывает дома 8 матчей кряду

Безвыигрышная серия "Зари" длится 5 игр

Из пяти последних матчей на выезде луганчане выиграли три

Ориентировочные составы на игру:

"Эстерсунд": Кейта – Мукийби, Папаяннопулос, Петтерссон, Баширу, Эдвардс, Нури, Айеш, Сема, Хопкатт, Годдос.

"Заря": Лунин – Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Андриевский, Харатин, Караваев, Силас, Громов, Юри.

Прогноз на матч "Эстерсунд" – "Заря":

"Эстерсунд", завершивший свои выступления в национальном чемпионате, в течение двух недель не имел игровой практики. Фактор своего поля, конечно, поможет шведам, однако рассчитывать на тотальное превосходство им не стоит. Возможно, в первом тайме хозяева будут доминировать, пока "Заря" не привыкнет к искусственному газону, а после перерыва "черно-белые" могут выровнять игру за счет лучшей функциональной готовности.

Букмекеры отдают предпочтение в этой паре хозяевам поля. На победу шведов в среднем предлагается коэффициент – 1.85. Успех гостей оценивается в 4.80 баллов. На ничью коэффициент равен 3.41 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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