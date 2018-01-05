Шведский форвард Эльмандер завершил карьеру

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Шведский форвард Эльмандер завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Швеции Юхан Эльмандер принял решение о завершении профессиональной карьеры. 

"Сегодня пришло время для меня уступить место следующему поколению! Я благодарен моей семье, а также всем клубам и их фанатам, за которые я выступал. Я горжусь тем, что у меня выдалось великое футбольное приключение и с нетерпением жду будущего", - написал Эльмандер в своем Instagram.

Фото: Эльмандер прощается с футболом.

36-летний Эльмандер за свою карьеру выступал за "Холмалундс", "Эргрюте", "Фейеноорд", "Юргорден", НАК "Бреду", "Брондбю", "Тулузу", "Болтон", "Галатасарай", "Норвич", вновь "Брондбю" и вновь "Эргрюте". За сборную Швеции сыграл 85 матчей и забил 20 голов. Двукратный чемпион Швеции, двукратный чемпион Турции, чемпион Дании, обладатель Кубка Швеции, обладатель Кубка Дании, двукратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА.

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