Шведский клуб арендовал голкипера "Зенита"
Вратарь "Зенита" Александр Васютин стал игроком "Юргордена".
Как сообщает сайт "Зенита", шведский клуб арендовал 25-летнего голкипера до конца года с возможностью последующего выкупа.
Васютин является воспитанником "Зенита". В этом сезоне он не принял участия ни в одной игре.
Отметим, что в минувшем розыгрыше чемпионата Швеции "Юргорден" финишировал на четвертом месте.
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