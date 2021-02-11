Шведский клуб арендовал голкипера "Зенита"

Вратарь "Зенита" Александр Васютин стал игроком "Юргордена".

Как сообщает сайт "Зенита", шведский клуб арендовал 25-летнего голкипера до конца года с возможностью последующего выкупа.

Васютин является воспитанником "Зенита". В этом сезоне он не принял участия ни в одной игре.

Отметим, что в минувшем розыгрыше чемпионата Швеции "Юргорден" финишировал на четвертом месте.

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