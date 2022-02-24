Шведский клуб отказал "Локомотиву" в трансфере Сведберга из-за военной операции России в Украине

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Шведский клуб отказал "Локомотиву" в трансфере Сведберга из-за военной операции России в УкраинеФото: скриншот из сайта Fotbollskanalen

Шведский "Хаммарбю" отказал "Локомотиву" в трансфере хавбека Виллиота Сведберга.

Как заявил президент клуба Маттиас Фри, это во многом связано с началом военной операции России в Украине.

"Мы все потрясены развитием событий, которое мы сейчас наблюдаем. Мы отнеслись к этому очень серьезно, и это была особая ситуация", - приводит слова Фри Fotbollskanalen.

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