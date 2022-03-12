Шведский легионер уведомил "Химки" о приостановке контракта

Фото твиттер "Химок"

Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов прояснил ситуацию с будущим шведского защитника Филипа Дагерстола.

"Физически он уехал, мы отпускали Дагерстола до 9 марта. Дали ему выходные, так как он был дисквалифицирован. Он попросил выходные в связи с его психологическим состоянием. Но, к сожалению, Дагерстол написал письмо, что хотел бы воспользоваться возможностью приостановки контракта, которую дала реализовать ФИФА.

По другим легионерам пока тишина. Будем общаться и анализировать ситуацию", - сказал Габулов.

Дагерстол выступает за "Химки" с января 2021 года, сыграл 27 матчей. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

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