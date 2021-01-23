Шведский защитник Дагерстол перешёл в клуб РПЛ

"Химки" на своём официальном сайте объявили о трансфере шведского центрального защитника "Норрчепинга" Филипа Дагерстола.

Подмосковный клуб не раскрыл ни условия сделки, ни детали личного соглашения 23-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что контракт между сторонами будет рассчитан на три сезона.

Дагерстол выступал за "Норрчепинг" с 2014 года, сыграл 156 матчей, забил 7 голов и сделал 10 ассистов.

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