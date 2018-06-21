Шведский журналист подарил Хедире билеты в Германию

Хавбек сборной Германии Сами Хедира прокомментировал то, что журналист из Швеции подарил ему билеты в Берлин на 23 июня.

"Нам эти билеты не нужны. Мы не хотим возвращаться домой, потому что думаем о победе в ближайшем матче. Понимаем, что оказались в трудной ситуации, но знаем силу своей команды. Мы проанализировали матч против Мексики, разобрали игру шведов и уверены, что обыграем их.

Билеты в Берлин нам пригодятся 16 июля после финала" - приводит слова Хедиры Goal.com.

Напомним, что поединок между сборными Германии и Швеции состоится 23 июня.

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