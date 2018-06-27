Шведы довели счет в игре с Мексикой до крупного

Сборная Швеции забила третий гол в ворота национальной команды Мексики в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира. Автором забитого мяча стал бек "ацтеков" Эдсон Альварес, поразивший ворота собственной команды.

Напомним, второй гол шведов забил Гранквист. | soccernews.ru