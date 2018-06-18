Шведы и корейцы завершили первый тайм без голов

Теги швецияюжная корея

Шведы и корейцы завершили первый тайм без головВ первом тайме стартового матче дня на Чемпионате Мира сборные Швеции и Южной Кореи обошлись без забитых мячей.

До ухода команд на перерыв преимущество было на стороне европейской команды. Однако реализовать несколько неплохих моментов подопечные Янне Андерссона так и не смогли.

Напомним, команды играют в таких составах. | soccernews.ru

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