Шведы и корейцы завершили первый тайм без голов

В первом тайме стартового матче дня на Чемпионате Мира сборные Швеции и Южной Кореи обошлись без забитых мячей.

До ухода команд на перерыв преимущество было на стороне европейской команды. Однако реализовать несколько неплохих моментов подопечные Янне Андерссона так и не смогли.

Напомним, команды играют в таких составах. | soccernews.ru