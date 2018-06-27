Шведы открыли счет в игре с Мексикой

Сборная Швеции открыла счет в матче заключительного тура группового этапа Чемпионата Мира против национальной команды Мексики. Автором забитого мяча стал защитник скандинавов Людвиг Аугустинссон.

Напомним, первый тайм матча команды завершили без забитых мячей. | soccernews.ru