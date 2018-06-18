Швейцарцы фолили на Неймаре чаще, нежели на всех остальных игроках сборной Бразилии вместе взятых

Теги швейцариябразилиянеймар

Швейцарцы фолили на Неймаре чаще, нежели на всех остальных игроках сборной Бразилии вместе взятыхИгроки сборной Швейцарии фолили на форварде национальной команды Бразилии Неймаре чаще, нежели на всех остальных игроках "селесао" вместе взятых.

Так, против 26-летнего нападающего европейцами вчера правила нарушались десять раз. Остальные же игроки южноамериканской сборной в общей сумме пострадали от действий соперника только в девяти случаях.

Не пропустите: матч против Швейцарии для Неймара в нескольких фото. | soccernews.ru

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