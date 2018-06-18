Швейцарцы фолили на Неймаре чаще, нежели на всех остальных игроках сборной Бразилии вместе взятых
Игроки сборной Швейцарии фолили на форварде национальной команды Бразилии Неймаре чаще, нежели на всех остальных игроках "селесао" вместе взятых.
Так, против 26-летнего нападающего европейцами вчера правила нарушались десять раз. Остальные же игроки южноамериканской сборной в общей сумме пострадали от действий соперника только в девяти случаях.
Не пропустите: матч против Швейцарии для Неймара в нескольких фото. | soccernews.ru
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|Группа A
|М
|О
|1
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|3
|2
|Уругвай
|1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
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|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|1
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|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0