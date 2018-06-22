Швейцария добывает волевую победу над Сербией

После вымученной победы Бразилии над Коста-Рикой (2:0) стало понятно, что теперь на две путевки в плей-офф претендуют три команды группы "Е". "Лос тикос", не набрав и балла в двух матчах, уже точно покидают чемпионат после группового раунда. Встреча же Сербии и Швейцарии имела важнейшее значение в борьбе за путевки в плей-офф. Поражение осложняло дальнейшую жизнь любой из команд.

Обе команды живо смотрелись в дебюте поединка, вот только сербам удалось одну из атак до логического завершения. Продолжалась она в два этапа. На первом последовал навес с правого фланга в штрафную, Митрович выиграл воздух и пробил в правую "шестерку". Зоммер снаряд потянул. Однако через полминуты сербы повторили выпад с идеальной схожестью. Снова навесил Тадич, снова выпрыгнул Митрович, но на этот раз отправил мяч под перекладину – 1:0.

Швейцарию этот пропущенный гол не смутил и через пять минут они вполне могли ответить результативно. Родригес выдал сольный проход по левому флангу и прострелил в штрафную. Мяч нашел ногу защитника и отскочил аккурат на Джемаили, который пробивал под правую штангу, но просто не попал в створ.

Однако эта атака положило начало игровому превосходству сборной Швейцарии, которое наблюдалось до конца тайма. Команда Владимира Петковича играла разнообразно, демонстрировала скорость и как минимум дважды могла сравнять счет. На 30-й минуте Цубер принял снаряд на линии штрафной и в касание отправил мяч на линию вратарской. Туда влетел Джемаили, который пытался протолкнуть сферу мимо Стойковича, но кипер сербов в падении спасает свою команду. А спустя несколько минут Шакири вывел Джемаили практически один на один, но вместо удара по воротам Блерим решил найти партнеров по команде и отдал поперечный пас, чем загубил отличный шанс.

Что касается сборной Сербии, то она изредка организовывала весьма неплохие контрвыпады. К примеру, в одном из них Милинкович-Савич после заброса со стандарта сбросил мяч на Тадича, а тот с левой пробивал в касание с 22 метров в правую "девятку". Сфера просвистела в сантиметрах над перекладиной.

Перерыв пошел на пользу сборной Швейцарии и она заиграла с удвоенной энергией. Преимущество сербов в счете продержалось недолго, на 52-й минуте Джака выровнял положение в матче. В ходе результативной атаки сначала мог забивать Шакири, но его удар с угла штрафной заблокировал Коларов. Тогда мяч отлетел в центральную зону перед штрафной, откуда тут же пальнул набежавший Гранит Джака – сфера по невероятной траектории закрутилась в дальний угол – 1:1.

Теперь командам нужно было начинать все сначала, но психологическое преимущество было уже на стороне Швейцарии. Так на исходе часа игры разыгравшийся Шакири мог выводить свою команду вперед. Прошел на технике мимо двух игроков к правому краю чужой штрафной Джердан, после чего с левой пробивал в дальнюю "девятку", но угодил в штангу чуть ниже крестовины.

Швейцарцы и дальше смотрелись опаснее. В частности хороший момент имел Эмболо. Выйдя на ударную позицию, Брил мощным и крученым ударом едва не застал врасплох Владимира Стойковича.

Казалось, матч так и завершится вничью, что было бы, наверное, справедливо. Но у неугомонных швейцарцев было иное мнение. На 90-й минуте сербы проводили свою атаку, которая обернулась быстрым выпадом их соперника. Гавранович сразу запустил в рывок по центру Шакири. Джердан стартовал со своей половины поля, поэтому не был в офсайде. Добежал с Тошичем на плечах до чужой штрафной и покатил снаряд навстречу падающему киперу и между ног у Стойковича отправил снаряд – 1:2.

Итак, команда Швейцарии вырывает победу и вместе с бразильцами возглавляют группу. У команды Владимира Петковича отличный шанс выйти из группы, ведь в последнем туре швейцарцы сыграют с откровенно слабой Коста-Рикой и с большой вероятностью наберут три очка.

Сербия – Швейцария – 1:2

Голы: Митрович, 5 – 1:0. Джака, 52 – 1:1. Шакири, 90 – 1:2.

Сербия: Стойкович, Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов, Матич, Миливоевич (Радоньич, 81), Милинкович-Савич, Костич (Льяич, 65), Тадич, Митрович.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Шер, Аканджи, Родригес, Бехрами, Джака, Шакири, Джемаили (Эмболо, 73), Цубер (Дрмич, 90+4), Сеферович (Гавранович, 46).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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