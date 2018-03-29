Швейцария и Бразилия выбрали поле для тренировок в Ростове

Теги бразилияшвейцария

Швейцария и Бразилия выбрали поле для тренировок в РостовеСборные Швейцарии и Бразилии будут использовать в качестве тренировочной площадки в Ростове-на-Дону стадион "Ростова" "Олимп-2". 

Напомним, что в данный момент здесь ведутся подготовительные работы, среди которых ремонт раздевалок, душевых и подготовка поля. 

Обе сборные являются представителями группы Е на Чемпионата Мира.

"Сегодня есть информация, что за наше поле активно перетягивают свои интересы сборные Бразилии и Швейцарии. Им оргкомитет определил (стадионы) "Олимп-2" и "Локомотив", но предпочтение обе команды отдают "Олимпу-2", - приводят СМИ слова руководителя тренировочной площадки стадиона Юрия Сафронова.

Читайте: Каземиро: "Бразилия не является фаворитом ЧМ-2018" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов