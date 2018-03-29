Швейцария и Бразилия выбрали поле для тренировок в Ростове

Сборные Швейцарии и Бразилии будут использовать в качестве тренировочной площадки в Ростове-на-Дону стадион "Ростова" "Олимп-2".

Напомним, что в данный момент здесь ведутся подготовительные работы, среди которых ремонт раздевалок, душевых и подготовка поля.

Обе сборные являются представителями группы Е на Чемпионата Мира.

"Сегодня есть информация, что за наше поле активно перетягивают свои интересы сборные Бразилии и Швейцарии. Им оргкомитет определил (стадионы) "Олимп-2" и "Локомотив", но предпочтение обе команды отдают "Олимпу-2", - приводят СМИ слова руководителя тренировочной площадки стадиона Юрия Сафронова.

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